Stand: 30.09.2021 10:24 Uhr Groß angelegte Drogenkontrolle der Polizei an der B442

Fünf Stunden hat die Polizei am Mittwoch an der B442 in der Nähe des Autohofes in Lauenau (Landkreis Schaumburg) Autofahrende auf Drogeneinfluss kontrolliert. Die Bilanz: 228 Fahrzeuge wurden unter die Lupe genommen, in acht Fällen ordneten die Beamten Blutproben an. Außerdem waren einige Personen den Angaben zufolge ohne Führerschein unterwegs. Die Polizei wertet die Kontrolle als Erfolg. Neben Beamten verschiedener Dienststellen kamen bei der Aktion auch Mitarbeitende des Zolls zum Einsatz.

