Groß Düngen: Polizei-Verhandler überreden Mann zur Aufgabe

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag einen großen Polizeieinsatz im Landkreis Hildesheim ausgelöst. Laut Polizei hatten Zeugen den Mann mit einer Machete auf dem Grundstück einer Firma in Groß Düngen gesehen. Beamte sperrten den Bereich weiträumig ab und alarmierten Spezialkräfte, darunter eine Verhandlungsgruppe der Polizeidirektion Göttingen und ein SEK-Team des Landeskriminalamts Niedersachsen. Die Ermittler nahmen Kontakt zu dem 24-Jährigen auf, der sich den Beamten zufolge nach kurzer Zeit widerstandslos festnehmen ließ. Von dem Mann sei keine Gefahr für andere Menschen ausgegangen, hieß es. Rund 40 Polizeikräfte waren in Groß Düngen im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.04.2022 | 06:30 Uhr