Gronau: Polizei fasst mutmaßlichen Tankbetrüger auf der B3

Die Polizei hat im Landkreis Hildesheim einen mutmaßlichen Tankbetrüger gefasst. Der 39-Jährige war nach Angaben der Beamten den Angestellten einer Tankstelle in der Elzer Ortschaft Wülfingen aufgefallen. Diese kannten den Mann bereits, denn er hatte dort mehrfach sein Auto mit Benzin vollgefüllt und war anschließend davon gefahren. So auch in diesem Fall. Allerdings konnte die Polizei ihn auf der B3 bei Brüggen (Landkreis Hildesheim) stoppen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und Rauschgift dabei hatte. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Mann.

