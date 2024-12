Stand: 03.12.2024 08:32 Uhr Größte Geburtsklinik Norddeutschlands öffnet in Hannover

Mit einem gemeinsamen Neujahrsempfang der beiden Träger "Diakovere" und "Auf der Bult" wird am Dienstagabend in Hannover das neue Mutter-Kind-Zentrum eröffnet. Nach Angaben der Träger handelt es sich um Norddeutschlands größte Geburtsklinik. Das Mutter-Kind-Zentrum "Henrike" umfasse 35 Zimmer und biete Platz für bis zu 67 Patientinnen und ihre Neugeborenen am Klinik-Standort Bult. Mit dem Mutter-Kind-Zentrum führt Diakovere die Geburtskliniken aus dem Henriettenstift und dem Friederikenstift zusammen. Nach dem Einzug in das neue Gebäude starte nun ein Testbetrieb. Die erste Geburt in der "Henrike" werde Anfang 2025 möglich sein. Einen genauen Zeitplan gebe es aber noch nicht.

