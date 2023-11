Größte Garnelenfarm Europas auf Kali-Gelände in Wunstorf geplant Stand: 30.11.2023 12:53 Uhr Der Betreiber K+S will am ehemaligen Kali-Bergwerk Sigmundshall in Wunstorf (Region Hannover) eine Garnelenfarm errichten lassen. Baubeginn ist dem Unternehmen zufolge im kommenden Jahr.

Die Anlage soll eine Kapazität von 800 Tonnen Garnelen pro Jahr haben und etwa 50 Arbeitsplätze in der Region schaffen, wie der Bergwerksbetreiber am Donnerstag mitteilte. K+S zufolge laufen zurzeit vorbereitende Arbeiten auf dem Gelände, Baustart für die größte Indoor-Garnelenfarm Europas sei im Jahr 2024. Das Start-up Aquapurna habe am Standort bereits seit mehr als vier Jahren an einer Garnelen-Anlage geforscht.

Zwei Hallen mit 18.000 Quadratmetern Fläche geplant

Die Garnelenfarm soll K+S zufolge aus zwei Produktionshallen mit einer Grundfläche von rund 18.000 Quadratmetern bestehen. Das entspreche umgerechnet mehr als zwei Fußballfeldern, so das Unternehmen. Für den ersten Bauabschnitt bis Mitte 2025 seien eine Produktionshalle sowie ein Versorgungs- und Infrastrukturtrakt von rund 4.000 Quadratmetern Größe vorgesehen. Neben Solarstrom werde für den Betrieb der Anlage eine moderne Kreislauftechnik genutzt, bei der das Wasser zu mehr als 98 Prozent wiederverwendet werde.

