Grippe in Niedersachsen: Derzeit besonders viele Kinder betroffen Stand: 19.02.2025 14:20 Uhr Die Grippewelle ist nach Zahlen des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts weiterhin sehr aktiv. Vor allem Kinder bis zum Alter von neun Jahren sind derzeit stark betroffen.

Allgemein gibt es demnach 3.060 laborbestätigte Influenza-Fälle für die Kalenderwoche 7 in Niedersachsen. Eine Woche zuvor waren es noch 3.197. Auch die AOK Niedersachsen registrierte in den vergangenen Wochen einen sprunghaften Anstieg der erstmaligen Influenza-Krankschreibungen. Anfang des Jahres hat die AOK landesweit rund 200 Grippe-Fälle erfasst, in der vergangenen Woche waren es vorläufig bereits 2.035 neu registrierte Grippe-Fälle.

Videos 3 Min Start der Grippewelle in Niedersachsen Krankschreibungen haben zugenommen. Besonders gefährdeten Personen wird empfohlen, sich impfen zu lassen. (20.01.2025) 3 Min

Klinik in Hannover muss Kinder auf andere Krankenhäuser verteilen

Besonders Kinder sind in Niedersachsen derzeit stark betroffen. Rund ein Viertel der Kinder in Kitas seien an Atemswegserkrankungen oder Grippe erkrankt, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Der Pflegedirektor im Kinder- und Jugendkrankenhaus "Auf der Bult" in Hannover, Sebastian Beitzel, sagte dem NDR Niedersachsen, dass 250 Betten aktuell belegt seien. "Die Kapazität im stationären Bereich ist damit ausgeschöpft", so Beitzel. In den vergangenen drei Wochen seien im Vergleich zu den Vorjahren mehr Kinder mit Grippe-Symptomen in die Notaufnahme gekommen. Damit habe man in den Wintermonaten aber gerechnet. Aktuell werden demnach 50 Kinder mit Atemwegsinfekten und grippalen Symptomen behandelt.

Kinder mussten in andere Krankenhäuser verlegt werden

"Außerdem müssen täglich viele Kinder in der Kindernotaufnahme betreut werden", sagte Beitzel, der auch in der Krankenhausleitung arbeitet. Vereinzelt habe es die Situation gegeben, dass mehr Kinder stationär aufgenommen werden mussten als Betten da waren - in den Fällen mussten Kinder in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Im Krankenhaus "Auf der Bult" in Hannover sind vor allem Säuglinge und Kleinkinder bis sechs Jahre betroffen. Auf der Intensivstation werden bisher aber nur Kinder mit chronischer oder Vor-Erkrankung behandelt, die zusätzlich eine Grippe hatten. Der Scheitelpunkt der Infektionswelle soll laut dem Krankenhaus schon erreicht sein. Noch zwei bis drei Wochen müssten Kinder auf einem ähnlichen Niveau behandelt werden. Das deckt sich auch mit Einschätzungen von Hausärzten, bei denen NDR Niedersachsen nachgefragt hat.

Universitätsmedizin Göttingen: Influenza-Fälle bei Schulkindern deutlich angestiegen

Auch andere Krankenhäuser, wie das Klinikum Lüneburg und das Heidekreis-Klinikum in Walsrode (Landkreis Heidekreis) behandeln aktuell viele Grippefälle bei Kindern. Bei der Universitätsmedizin Göttingen haben die Verantwortlichen gegenüber NDR Niedersachsen den Eindruck geäußert, dass die Influenza-Fälle bei Kindern in diesem Jahr deutlich angestiegen sind - besonders bei Schulkindern.

Landesgesundheitsamt: Grippewelle kann noch bis Mitte März andauern

Armin Baillot, Leiter der Virologie beim Niedersächsischen Landesgesundheitsamt empfiehlt sich auch jetzt noch impfen zu lassen. Die Grippe könnte Niedersachsen schließlich noch bis Mitte März begleiten, so Baillot. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Grippeimpfung für Kinder ab sechs Monaten, die ein höheres Risiko für Komplikationen haben.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 19.02.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Grippe