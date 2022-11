Stand: 16.11.2022 14:59 Uhr Grippe breitet sich in Niedersachsen dieses Jahr sehr früh aus

Außergewöhnlich früh steigt nach Angaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) in diesem Jahr die Zahl der Grippe-Infektionen. Seit Oktober sind bereits 433 Influenza-Fälle gemeldet worden, wie der Sprecher des NLGA dem NDR in Niedersachsen sagte. Im Vor-Corona-Jahr 2019 seien es in derselben Kalenderwoche 18 Fälle gewesen und 2018 sogar nur sieben. Das NLGA geht dabei allerdings von einer "extremen Untererfassung" aus, da nicht jeder Fall registriert werde. Verglichen mit anderen respiratorischen Erkrankungen steige der Anteil von Influenza-Erkrankungen seit etwa vier Wochen und liege aktuell bei 16 Prozent. Ab 20 Prozent könne von einem Beginn der Grippewelle gesprochen werden, sagte der NLGA-Sprecher. In den Vor-Corona-Jahren habe es erst im Januar oder Februar einen solchen Anstieg gegeben. In den beiden Corona-Jahren habe es aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auch kaum Grippe-Infektionen gegeben. Dadurch habe die Immunität in der Bevölkerung abgenommen, was eine mögliche Erklärung für den frühen Anstieg der Grippe-Erkrankungen in diesem Jahr sei, sagte der Sprecher. Das NLGA ruft daher zur Grippeschutzimpfung auf - insbesondere für Risikopatienten und Menschen mit einem hohen Ansteckungsrisiko.

Schlagwörter zu diesem Artikel Grippe Infektion