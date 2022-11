Stand: 22.11.2022 16:11 Uhr Grippe: Ministerin Behrens wirbt für Influenza-Impfung

Angesichts des ungewöhnlich frühen Beginns der Grippesaison hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens für die Impfung geworben. Sie appellierte insbesondere an Risikopatientinnen und -patienten, Menschen im Alter über 60 Jahren sowie medizinisch-pflegerisches Personal. Am Dienstag ließ sich die SPD-Politikerin im niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) selbst impfen. In den vergangenen beiden Jahren sei die Grippesaison quasi ausgefallen, teilte das NLGA mit. In dieser Zeit hätten die Menschen keine Immunität aufbauen können, das Risiko für eine Influenza-Erkrankung sei deshalb höher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Sind mehr als zwanzig Prozent der untersuchten Proben von Patientinnen und Patienten mit Erkältungssymptomen positiv und wird in Kitas ein hoher Krankenstand beobachtet, wird vom Beginn der Influenza-Saison gesprochen. Das sei nun der Fall, teilte das NLGA mit. In den Jahren vor der Corona-Pandemie lag dieser Zeitpunkt demnach meist im Januar oder Februar.

