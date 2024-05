Granatensprengung in Hannover: Evakuierung hat begonnen Stand: 28.05.2024 18:45 Uhr In Hannover sollen heute Abend im Stadtteil Bothfeld acht Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Rund 700 Menschen müssen dafür ihre Häuser verlassen. Auch die A2 wird gesperrt.

Die Granaten waren laut Feuerwehr Hannover bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände einer Stadtgärtnerei entdeckt worden. In Absprache mit dem Kampfmittebeseitigungsdienst Niedersachsen sei es erforderlich, die acht Granaten vor Ort zu sprengen, hieß es am Montag von der Feuerwehr. Dafür sei ein Sicherheitsbereich von 300 Metern eingerichtet worden. Die Feuerwehr hatte die rund 700 Menschen in dem betroffenen Bereich dazu aufgefordert, ihre Häuser ab 18 Uhr zu verlassen. Wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Evakuierungsbereich aufhält, wird auch die A2 zwischen Bothfeld und Lahe vorübergehend voll gesperrt, heißt es.

Feuerwehr: Bei Evakuierung wichtige Dinge mitnehmen

Die Feuerwehr bittet die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner, für sie notwendige Dinge wie Medikamente, spezielle Nahrungsmittel, Säuglingsnahrung und angemessene Kleidung mitzunehmen. Auch sollen Betroffene ihre Nachbarn über die Evakuierungsmaßnahme informieren. Nach Einschätzung der Feuerwehr werden die Bewohnerinnen und Bewohner erst im Verlauf des Abends in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Bürgertelefon eingerichtet

Für die betroffenen Personen ist laut Feuerwehr eine Betreuungsstelle in der IGS Bothfeld eingerichtet. Für die Evakuierung stehen Shuttlebusse bereit. Bei Fragen können sich Betroffene an ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (0800) 731 31 31 wenden. Unter der Telefonnummer 192 22 kann zudem ein Krankentransport angefordert werden. Die A2 wird für die Dauer der Kampfmittelbeseitigung im betroffenen Gebiet in beide Richtungen gesperrt.

