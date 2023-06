Granaten in Hannover gesprengt: Anwohner können zurückkehren Stand: 29.06.2023 20:30 Uhr Nach rund zwei Stunden ist die Sprengung von Granaten im Stadtteil Bothfeld in Hannover abgeschlossen. 700 Menschen können in ihre Wohnungen zurückkehren - auch die A2 ist wieder frei.

Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend teilte die Feuerwehr Hannover bei Twitter mit, dass der Einsatz beendet ist. Die gesprengten Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg waren auf dem Gelände der Stadtgärtnerei gefunden worden und mussten vor Ort gesprengt werden. Dazu wurde das Gebiet am Abend im Radius von 300 Metern evakuiert. Der Polizeihubschrauber "Phönix" kontrollierte aus der Luft, ob Anwohnerinnen und Anwohner den Bereich verlassen hatten, bevor gegen 19:30 Uhr die Arbeiten begannen. Auch die A2 wurde für die Dauer der Sprengung zwischen Hannover-Bothfeld und Lahe in beiden Richtungen gesperrt.

Bodenarbeiten bei Stadtgärtnerei abgeschlossen

Nach Angaben der Feuerwehr sind die Arbeiten auf dem Gelände der Stadtgärtnerei nun beendet. Dabei waren große Mengen Erde bewegt und die Granaten entdeckt worden. Bereits im Januar waren dort Weltkriegsgranaten gefunden worden.

