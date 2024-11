Granaten auf früherem Kasernengelände in Hannover gesprengt

Stand: 14.11.2024 17:35 Uhr

Auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne in Hannover sind am Donnerstag 13 Granaten gesprengt worden. Rund 100 zuvor evakuierte Anwohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.