Stand: 22.02.2023 12:00 Uhr Graffitis an Zügen: Allein bei S-Bahn Hannover hoher Schaden

Den Verkehrsbetrieben in Niedersachsen ist durch besprühte Züge enormer Schaden entstanden. Seit Mitte Juni vergangenen Jahres gab es etwa an den Zügen der S-Bahn Hannover mehr als 250 Graffiti-Schmierereien. Um diese zu entfernen, seien Kosten von mehr als 500.000 Euro angefallen, teilte der S-Bahn-Betreiber Transdev mit. Graffitis und Vandalismus hätten auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. So kann Transdev nach eigenen Angaben Züge nicht einsetzen, wenn sicherheitsrelevante Angaben übersprüht sind. Auch bei den Stadtbahnen des Verkehrsanbieters Üstra in Hannover gab es 2022 häufiger Vorfälle von Vandalismus. Im vergangenen Jahr wurden laut dem Unternehmen 59 Graffitis erfasst, die einen Schaden von knapp 42.000 Euro verursachten. Das seien zehn mehr gewesen als noch 2021, aber rund zehn weniger als 2020. Da habe die Zahl mit 68 noch höher gelegen.

