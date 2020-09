Stand: 04.09.2020 10:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Gospelkirche startet Online-Gottesdienste

Wegen des Coronavirus darf in Kirchen nicht gesungen werden. Die Gospelkirche in der Landeshauptstadt Hannover startet deshalb in der kommenden Woche mit monatlichen Online-Gottesdiensten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Stadtkirchenverbandes werden diese Gospel-Gottesdienste über den Videokonferenzdienst Zoom stattfinden. Bis zu 100 Personen können demnach dazugeschaltet werden. In Kleingruppen lassen sich online Gespräche führen, Liedtexte werden eingeblendet. Die erste Ausgabe des interaktiven Gospel-Gottesdienstes soll nächsten Freitag stattfinden.

