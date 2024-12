Stand: 16.12.2024 12:48 Uhr Glücksbringer: Schornsteinfeger rettet gestürzte Seniorin

Ein Schornsteinfeger hat eine Seniorin in Hagenburg (Landkreis Schaumburg) aus ihrer Wohnung gerettet. Laut Polizei hörte der Mann die Hilferufe der 87-Jährigen. Die Frau war in ihrer Wohnung gestürzt. Dabei hatte sie sich verletzt und konnte sich nicht mehr bewegen. Der Schornsteinfeger alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brach die Tür auf und brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Vorfall hatte sich laut Polizei Stadthagen bereits am vergangenen Mittwoch ereignet.

