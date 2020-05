Gleidingen: 120 Strohballen stehen in Flammen 30.05.2020 | 11:45 Uhr 1 min | Verfügbar bis 06.06.2020

In der Nacht zu Sonnabend sind auf einem Feld in der Region Hannover 120 Strohballen in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauerten insgesamt sieben Stunden.