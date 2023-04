Stand: 09.04.2023 13:53 Uhr Gleich drei gesuchte Straftäter im Hauptbahnhof Hannover verhaftet

Im Reiseverkehr vor Ostern hat die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover drei gesuchte Straftäter aufgegriffen. Am Donnerstag nahmen die Beamten einen Mann mit, der ohne gültigen Fahrschein im Zug gefahren war. Bei der Kontrolle der Personalien des 31-Jährigen kam heraus, dass gegen ihn insgesamt vier Haftbefehle vorliegen. Weil der Mann eine vierstellige Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er nun für mehr als ein Jahr ins Gefängnis, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Wenige Stunden später erwischten die Beamten einen weiteren Straftäter: Der 28-Jährige war einer Zivilstreife aufgefallen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Computerbetrugs gesucht wird. Er muss deswegen eine 20-monatige Haftstrafe absitzen. Deutlich kürzer wird der Gefängnisaufenhalt für einen 38-Jährigen, den die Beamten am Karfreitag am Hauptbahnhof kontrollierten. Wegen Sachbeschädigung muss dieser eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen im Gefängnis absitzen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.04.2023 | 09:00 Uhr