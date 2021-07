Stand: 15.07.2021 17:16 Uhr Giftköder ausgelegt: Polizei Hannover sucht Täter

Die Polizei sucht in Hannover einen unbekannten Tierquäler, der auf einer Wiese einen Giftköder ausgelegt haben soll. Zwei Hunde hätten von der Leberwurst mit den roten Kapseln gefressen und eine Nacht in einer Tierklinik verbringen müssen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Tiere eines 42-Jährigen und einer 21-Jährigen hatten am Dienstag auf der Grünfläche im Stadtteil Bothfeld miteinander gespielt. Der 42-Jährige alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten die Reste des Giftköders sicher und ermitteln nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere von anderen Hundehaltern.

