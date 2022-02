Stand: 13.02.2022 12:52 Uhr Giesen: Mann von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen

Am Freitag soll es nach Auskunft der Polizei gegen 18.45 Uhr in Giesen (Landkreis Hildesheim) an der Kreuzung Schöne Aussicht/Hermann-Löns-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Giesener und vier bislang unbekannten Männern gekommen sein. Nach Angaben des 55- Jährigen hätten ihn die vier Personen schon ab Ortseingang Giesen, von Hasede kommend, verfolgt. An der Kreuzung habe ihn einer der Personen dann mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Schläfe geschlagen. Ein zweiter Täter habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Nachdem er dann noch einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt, flüchteten die Personen in Richtung Rathausstraße. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter der Rufnummer (05066 98 50) zu kontaktieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2022 | 06:30 Uhr