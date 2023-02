Stand: 24.02.2023 17:00 Uhr Gewerkschaften planen weitere Warnstreiks für kommende Woche

Nach der erfolglosen zweiten Gesprächsrunde im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes wollen die Gewerkschaften in der kommenden Woche in Niedersachsen mit neuen Warnstreiks nachlegen. Der Beamtenbund dbb hat für kommenden Dienstag die Beschäftigten von Bund und Kommunen zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen. Dabei solle es eine große Kundgebung vor dem Hauptbahnhof in Hannover geben, kündigte der dbb am Freitag an. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di will am Montag über ihr weiteres Vorgehen informieren. Am Donnerstag waren die Tarifparteien ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die Gewerkschaften verlangen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die kommunalen Arbeitgeberverbände hatten eine Entgelterhöhung um fünf Prozent in zwei Schritten, Einmalzahlungen im Wert von insgesamt 2.500 Euro und ein verbessertes Weihnachtsgeld angeboten.

