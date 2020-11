Stand: 18.11.2020 14:44 Uhr Gewerkschaft ver.di fordert mehr Personal für Kindergärten

Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten brauchen nach Ansicht der Gewerkschaft ver.di dringend bessere Arbeitsbedingungen - das habe die Corona-Krise noch einmal verdeutlicht. "Corona wirkt wie eine Lupe auf die Bedingungen in den Kindertageseinrichtungen", sagte die Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski vor einer Online-Kundgebung mit Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwochabend in Hannover. Ver.di fordert für die Kitas mehr Personal, damit die Betreuung in kleineren Gruppen sichergestellt werden könne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2020 | 17:00 Uhr