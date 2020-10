Stand: 25.10.2020 12:15 Uhr Gewerkschaft kritisiert Messe AG für geplanten Personalabbau

Die IG Metall kritisiert den geplanten Personalabbau und den angekündigten Sparkurs bei der Deutschen Messe AG in Hannover scharf. "Es ist stillos, respektlos und übrigens auch geschäftsschädigend, dass Beschäftigte, der Betriebsrat, die IG Metall und Aufsichtsratsmitglieder aus der Zeitung erfahren, dass 290 Beschäftigte (...) angeblich wegrationalisiert werden sollen", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft in Hannover. Die Messegesellschaft war in den vergangenen Jahren aus Sicht der IG Metall auf einem guten Weg und hat schwarze Zahlen geschrieben. Nun mache man sich anscheinend Ergebnisse der von Arbeitgeberseite beauftragten Unternehmensberatung Boston Consulting Group zu eigen, die "nur mit heißer Nadel gestrickt worden sein können und die Axt bei der Zahl von Arbeitsplätzen und Personalkosten ansetzen". Die Belegschaft der Messe AG soll laut Medienberichten von 760 auf 480 Mitarbeiter verkleinert werden.

