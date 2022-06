Gewalttat? Ladenbesitzerin in Obernkirchen tot aufgefunden

Stand: 28.06.2022 07:57 Uhr

Eine 75-jährige Frau ist am Montagabend tot in ihrem Schreibwarengeschäft in Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.