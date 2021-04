Stand: 14.04.2021 16:37 Uhr Gewaltsamer Tod in Ghana: Verdächtiger in U-Haft

Nachdem er seine deutsche Freundin und deren Tochter im westafrikanischen Ghana getötet haben soll, wartet ein 43-Jähriger in Untersuchungshaft auf den Beginn des Gerichtsverfahrens. Die Arzthelferin stammt nach Angaben der "Bild"-Zeitung, die zuvor über den Fall berichtete, aus Bodenburg (Landkreis Hildesheim) und hatte den Schmuckhersteller über das Internet kennengelernt. Der Prozess gegen den aus Burkina Faso stammenden Mann beginnt nach Angaben einer Polizeisprecherin am 19. April. Nach Auskunft der ghanaischen Behörden wurden die Leichen der beiden Opfer mittlerweile in einem Krematorium verbrannt und ihre Asche zur Beisetzung nach Deutschland geflogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.04.2021 | 06:30 Uhr