Gewaltbereitschaft: Polizei legt Tumultkonzept vor

Nach den jüngsten Attacken auf Polizisten in Stuttgart und Frankfurt am Main hat die niedersächsische Polizei reagiert und ein Tumultkonzept vorgelegt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Auch in Niedersachsen hat die Gewaltbereitschaft gegen Polizisten zugenommen. Allein im Juni seien 60 Beamte verletzt worden, sagt die zuständige Polizeidirektorin im Innenministerium, Gwendolin von der Osten. Hierzulande hatte es während der Corona-Quarantäne-Maßnahmen rund um einen Hochhaus-Komplex in Göttingen Angriffe auf Polizisten gegeben. In Hannover waren Beamte während eines Einsatz in der Innenstadt von rund 250 Schaulustigen regelrecht eingekesselt worden.

Polizei will flexibel reagieren

Laut von der Osten hat die Arbeit der Polizei stark zugenommen, seit die strengen Corona-Regeln langsam gelockert wurden. Wo sich junge Leute treffen, sei die Stimmung immer wieder schnell gekippt und in Aggressivität gegenüber Polizisten umgeschlagen. Mit ihrem Tumultkonzept will die Polizei nun schneller auf solche Situationen reagieren können. Die Strategie ziele darauf ab, möglichst schnell ausreichend Einsatzkräfte zu mobilisieren, so von der Osten.

Polizei soll soziale Medien im Blick behalten

Außerdem soll die Polizei laut dem Konzept stärker in den sozialen Medien unterwegs sein - um von etwaigen Treffen zu erfahren, aber auch um aufzuklären. Denn während wieder Vieles möglich ist, sind Clubs und Diskotheken in Niedersachsen weiterhin geschlossen. Das Feiern und der Alkoholkonsum hat sich auch deshalb stärker auf die Straßen und Plätze verlagert.

Kriminologen üben Kritik

Kritik an dem Konzept kommt vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN). Die Polizei brauche zwar ausreichend Personal, wichtiger sei es aber die Ursachen für die Tumulte zu ergründen und ihnen entgegenzuwirken, sagt Bettina Zietlow.

