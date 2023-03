Gewalt im Hauptbahnhof: Hannover bundesweit an zweiter Stelle Stand: 01.03.2023 11:46 Uhr Am Hauptbahnhof Hannover sind im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich die zweitmeisten Gewaltdelikte verzeichnet worden. Mehr Taten hat die Polizei nur am Hamburger Hauptbahnhof registriert.

Bei Waffendelikten landete Hannover auf dem dritten Platz, wie aus Zahlen der Bundesregierung auf eine AfD-Anfrage hervorgeht. Gemessen an seiner Größe schneidet der Hauptbahnhof der niedersächsischen Landeshauptstadt besonders schlecht ab: Denn nach der Zahl der Fahrgäste steht der Bahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) nur an siebter Stelle in Deutschland. Insgesamt verzeichnete die Bundespolizei eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr mehr als 23.000 Gewaltdelikte an deutschen Bahnhöfen und in Zügen.

Bahn baut Videoüberwachung an Bahnhöfen aus

Eine Bahnsprecherin sagte, dass neben den Bundespolizisten etwa 4.300 Sicherheitskräfte der DB für die Sicherheit an Bahnhöfen sorgten. Zum Sicherheitskonzept gehöre außerdem die Videoüberwachung. Die Zahl der Kameras solle von rund 9.000 bis Ende 2024 auf etwa 11.000 erhöht werden. Insgesamt seien die Bahnhöfe, an denen rund 21 Millionen Menschen pro Tag zusammenkämen, sicherer als der übrige öffentliche Raum.

Die größten Bahnhöfe in Deutschland (Reisende und Besucher pro Tag*)

Hamburg Hauptbahnhof 537.000

Frankfurt (Main) Hauptbahnhof 493.000

München Hauptbahnhof 413.000

Berlin Hauptbahnhof 329.000

Köln Hauptbahnhof 318.000

Berlin Friedrichstraße 262.000

Hannover Hauptbahnhof 261.000

Stuttgart Hauptbahnhof 255.000

Berlin Ostkreuz 250.000

Düsseldorf Hauptbahnhof 246.000

*Quelle: Deutsche Bahn

