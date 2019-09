Stand: 23.09.2019 12:48 Uhr

Gewalt beim Fußball: Jugendteam Burgdorf gesperrt

Der Gewaltausbruch bei einem Jugendfußballspiel der TSV Burgdorf (Region Hannover) hat Konsequenzen: Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat die C-Jugend-Mannschaft bis zum 21. März vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Der Verein trifft sich heute Abend zur Krisensitzung. Wie der zuständige Trainer und Sozialwart, Peter Kehl, NDR 1 Niedersachsen sagte, soll dann darüber entschieden werden, ob die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet wird. Die Jugendlichen würden dann nicht mehr gegen andere Mannschaften antreten - auch um Gefahren von anderen Teams abzuwenden, sagte ein anderes Vereinsmitglied. Spieler der Mannschaft hatten am Sonnabend einen 13-Jährigen des FC Lehrte durch Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass er mit inneren Blutungen in ein Krankenhaus kam. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) darüber berichtet.

FC Lehrte spricht von Gewaltexzess

Erst vor zehn Tagen hatten Spieler der Burgdorfer C-Jugend Mitglieder einer gegnerischen Mannschaft verprügelt und sie mit Stollenschuhen getreten, wie es auch der NFV bestätigte. Das Spiel musste abgebrochen werden. So auch die Partie am Sonnabend. Der Vereinschef des FC Lehrte, Marcus Bartscht, sagte der HAZ: Seine Mannschaft habe das Gefühl gehabt, den Burgdorfern sei es nicht um das Spiel gegangen. Sie hätten offenbar Aggressionen loswerden wollen. Nach einem Foulspiel, wenige Minuten vor dem Abpfiff, habe sich ein regelrechter Gewaltexzess entladen, so Bartscht. Die 12- bis 14-jährigen Burgdorfer hätten sich auf den 13-jährigen Lehrter gestürzt. Die Polizei ermittelt gegen die Spieler.

Verein will sich Hilfe holen

Den Jugendlichen müsse klargemacht werden, dass es so nicht weitergehe, sagte der Burgdorfer Sozialwart Kehl. Der Verein wolle die Spieler aber auch nicht allein lassen. Ob die Jugendlichen jetzt überhaupt noch weiter trainieren können oder ob das vorerst gestrichen wird, darüber entscheidet der Verein in den kommenden Tagen. Der Verein hat auf jeden Fall angekündigt, sich Hilfe von der Stadtjugendpflege holen zu wollen, zum Beispiel von Sozialtherapeuten.

