Gewalt an ehemaligen Heimkindern: Rund 100 Fälle bisher belegt Stand: 26.09.2024 13:47 Uhr In den 1950er- und 60er-Jahren wurden offenbar Heimkinder in Pflegestellen in Niedersachsen misshandelt. Laut Landeskirche Hannover sind bisher etwa 100 Fälle belegt. Die Kirche geht weiteren Hinweisen nach.

"Die genaue Zahl ist noch unbekannt", sagte die Psychologin Julia Nortrup von der Fachstelle sexualisierte Gewalt der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, die den Fund sichtet. Es gebe aber mehr als die bislang rund 100 belegten Betroffenen, die vor vielen Jahren als Heimkinder in Pflegestellen in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) misshandelt worden seien. Auf den Gehöften und in den Handwerksbetrieben, in die sie vermittelt worden waren, sollen die Kinder laut einem Sprecher der Landeskirche zum Teil auch sexualisierte Gewalt erfahren haben. Die Landeskirche hatte den Fund der Briefe am Montag öffentlich gemacht.

Briefe: Kinder schreiben über Gewalterfahrungen

Im Rahmen eines Pastorenwechsels in der Kirchengemeinde Elsdorf sei im Sommer der Dachboden aufgeräumt worden, sagte der Sprecher der Landeskirche. Dabei wurden Umzugskartons mit Aktenordnern gefunden - darin auch alte Briefe von Heimkindern und Jugendlichen mit Schilderungen von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen in den Pflegestellen. Die Briefe gingen damals an einen kirchlichen Mitarbeiter in Elsdorf. Gegen diesen Mitarbeiter hatte eine Person bereits 2014 Anerkennungsleistungen wegen sexualisierter Gewalt beantragt - und diese auch bekommen. Seinerzeit sei der Beschuldigte bereits tot gewesen, heißt es von der Landeskirche.

Betroffene werden gebeten, sich zu melden

Der Superintendent im Kirchenkreis Bremervörde-Zeven, Carsten Stock, zeigte sich zutiefst betroffen. "Dass ein kirchlicher Mitarbeiter von den Vorgängen offenbar Kenntnis hatte und es den Verdacht gibt, dass er selbst sexualisierte Gewalt gegenüber einer jugendlichen Person begangen hat, finde ich furchtbar", so Stock. Hinweisen werde konsequent nachgegangen, sagte er. Auch werden ehemalige Heimkinder und Zeitzeugen gebeten, sich zu melden.

Fachstelle der Landeskirche sichtet Aktenfunde

Im Gespräch mit dem NDR Niedersachsen berichtet Nortrup unter anderem von Schreiben, die der damalige Pastor an Jugendämter geschrieben habe, wenn ihm Berichte über schlechte Unterbringung vorgelegen hätten. Dazu gehörte auch zu wenig Essen oder ein fehlendes Bett, so Nortrup. Zwischen den Zeilen tauchten immer wieder "unterdrückte Hilfeschreie" auf. Kinder hätten dem Pastor geschrieben, dass sie lieber ins Heim zurück möchten - weil alles besser sei, als das, was sie gerade erleben müssten, schildert sie. Die Sichtung der Akten sei noch nicht abgeschlossen. "Vor Januar sind wir nicht damit fertig, jede Akte zu sichten", schätzt Nortrup.

Kinder wurden in Elsdorf an Höfe und Betriebe vermittelt

Damals sei man erst mit 21 Jahren volljährig gewesen, sagte die Mitarbeiterin der Fachstelle sexualisierte Gewalt. Ab dem 16. Lebensjahr konnten Kinder aber nicht mehr im Heim bleiben. Sie wurden an Höfe oder Handwerksbetriebe für eine Lehre vermittelt und in Pflegefamilien untergebracht. So wie in Elsdorf. Nach Angaben der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers hat die kirchliche Pestalozzi-Stiftung damals zusammen mit dem örtlichen Pfarramt diese sogenannten Heimzöglinge vermittelt.

