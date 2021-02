Getöteter vom Friedhof: Urteil gegen junges Paar erwartet Stand: 02.02.2021 08:34 Uhr Im Prozess gegen eine 26-Jährige und ihren 24 Jahre alten Freund soll heute am Landgericht Hannover das Urteil gesprochen werden. Ihnen wird vorgeworfen, einen 28-Jährigen heimtückisch ermordet haben.

Laut Anklage lernte die Frau den jungen Mann aus Bielefeld im Internet kennen und traf ihn das erste Mal Anfang 2019. Der 28-Jährige beendete die Beziehung nach kurzer Zeit, woraufhin die Angeklagte ihn wegen Vergewaltigung anzeigte. Das Verfahren wurde eingestellt. Zusammen mit ihrem neuen Freund soll die Frau den 28-Jährigen im April vergangenen Jahres nach Hannover gelockt haben, ihn in der Wohnung des 24-Jährigen überwältigt und anschließend mit 100 Messerstichen getötet haben.

Leiche auf Friedhof in Hannover-Kirchrode verscharrt

Der 28-Jährige starb an Blutverlust nach Verletzungen an Herz und Milz. Seine Leiche soll das Paar auf einem Friedhof in Hannover-Kirchrode abgelegt und verscharrt haben. Dort wurde der Tote von zwei Friedhofsgärtnern entdeckt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Paar heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

