Stand: 25.11.2024 15:17 Uhr Getöteter Obdachloser in Hannover: Mann gesteht Tat von 2021

Die Polizei hat einen 52-Jährigen festgenommen, der im Juli 2021 einen obdachlosen Mann in der Eilenriede in Hannover getötet haben soll. Ein Passant hatte den leblosen Mann damals mit zahlreichen Stichverletzungen auf einer Parkbank gefunden. Nach der Tat waren Zeugen befragt, Spuren gesichert und im Fernsehen über den Fall berichtet worden. Ein Täter wurde jedoch nicht gefunden. Am vergangenen Donnerstag sei dann ein Mann in einer Polizeidienststelle in Bielefeld erschienen und habe sich gestellt, so die Staatsanwaltschaft Hannover - mehr als drei Jahre nach der Tat. Der 52-Jährige habe gestanden, den Mann getötet zu haben, sagte eine Sprecherin. Der Verdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt weiter zur Tat und den Hintergründen.

Weitere Informationen Toter in Eilenriede: "Aktenzeichen XY ..." bringt Hinweise Ermittler werten ein Dutzend neue Aussagen aus. Diese haben sich nach der Sendung ergeben, so eine Polizeisprecherin. (01.06.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover