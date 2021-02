Stand: 05.02.2021 08:13 Uhr Getöteter Juwelierräuber von Celle beging weiteren Überfall

Einer der beiden Räuber, die im vergangenen September beim Überfall auf ein Juweliergeschäft in Celle vom Ladeninhaber erschossen wurden, soll für eine weitere Tat verantwortlich sein. Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund mitteilte, stellte sich jetzt heraus, dass der Mann im November 2019 ein Ehepaar in Selm (Nordrhein-Westfalen) brutal überfallen hat. Die Opfer wurden in ihrer Wohnung gefesselt, geknebelt und ausgeraubt. Die am Tatort gefundene DNA passt zu einem der in Celle getöteten Männer.

Weitere Informationen Tödliche Schüsse in Celle: Ermittler gehen von Notwehr aus Der Ladeninhaber hatte im September zwei Räuber erschossen. Das Verfahren gegen ihn wird nun eingestellt. (18.12.2020) mehr

