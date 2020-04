Stand: 11.04.2020 18:07 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Getöteter 15-Jähriger: Ermittler suchen Motiv

Offenbar grundlos ist am Dienstagabend, 7. April, in Celle ein 15-jähriger Radfahrer gewaltsam gestorben. Die Polizei Celle und die Zweigstelle Celle der Staatsanwaltschaft Lüneburg "arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der vollumfänglichen Aufklärung", teilten die Ermittler am Sonnabend mit. Sie konzentrieren sich den Angaben zufolge auf die Frage, warum der mutmaßliche Täter den Jugendlichen mit einem Messer angriff und so schwer verletzte, dass er starb.

Social-Media-Accounts sollen Hinweise liefern

Die Beweggründe des 29-jährigen Verdächtigen sind unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge ist er mutmaßlich drogenabhängig und psychisch auffällig. Ein psychiatrisches Gutachten sei in Auftrag gegeben worden. Auf der Suche nach dem Motiv durchleuchten die Ermittler eigenen Angaben zufolge sowohl das persönliche Umfeld des Mannes als auch seine Accounts in Sozialen Medien. Der Mann, der seit Mittwoch in Untersuchungshaft sitzt, habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

"Keine Anhaltspunkte für ausländerfeindliche Tat"

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Opfer um einen jesidischen Kurden, der mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland gekommen war. Der Verdächtige soll deutscher Staatsbürger sein und aus Celle stammen. Die bisherigen Ermittlungen hätten "in keiner Hinsicht Anhaltspunkte für eine ausländerfeindliche oder politisch motivierte Tat" geliefert, hatten die Ermittlungsbehörden am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Der 15-Jährige dürfte demnach vielmehr "ein Zufallsopfer gewesen sein".

