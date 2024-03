Stand: 21.03.2024 07:15 Uhr Getötete Frauen in Barsinghausen: Weitere Anklage gegen Verurteilten

Vor sechs Jahren wurden in Barsinghausen (Region Hannover) innerhalb von zwei Monaten zwei Frauen getötet - womöglich vom selben Täter. Ein Mann war im Jahr 2018 vom Landgericht Hannover wegen Totschlags einer 16-jährigen Schülerin zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ihn auch in einem zweiten Fall angeklagt, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Wenige Wochen vor dem gewaltsamen Tod der Schülerin war in Barsinghausen eine 55-Jährige tot in einem Graben gefunden worden. Auch in dem Fall sei der heute 30-Jährige verdächtig gewesen, man habe ihm die Tat aber nicht hinreichend nachweisen können, berichtet die Zeitung. Jetzt wurden die DNA-Spuren von damals mit einer neuen Methode erneut untersucht. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der Mann die Tat begangen habe, so die Staatsanwaltschaft.

Weitere Informationen Tote 16-Jährige: Lange Haftstrafe für Täter Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Barsinghausen hat das Landgericht Hannover den Täter zu 14 Jahren Haft verurteilt. Der 24-jährige soll das Mädchen mit einem Ast erschlagen haben. (05.12.2018) mehr Tote 55-Jährige: Polizei fahndet mit Flyern Die Identität einer in Barsinghausen tot aufgefundenen Frau steht fest: Es handelt es sich um eine 55-Jährige. (27.04.2018) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.03.2024 | 06:30 Uhr