Stand: 18.12.2020 08:48 Uhr Getötete Frau in Bad Nenndorf: Mann sitzt in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) sitzt ein 78-Jähriger in Untersuchungshaft. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Mann hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bückeburg die Tat gegenüber der Polizei eingeräumt. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Die Frau war am Mittwoch tot in dem Haus des Ehepaares in der Kurstadt gefunden worden. Die Hintergründe zum Motiv sind bislang nicht bekannt.

