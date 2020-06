Stand: 03.06.2020 12:59 Uhr - Niedersachsen 18.00

Getauft: Eisbärbaby heißt jetzt "Nana"

Die namenlose Zeit für das flauschige Eisbärbaby im Zoo Hannover ist zu Ende: Das kleine Mädchen hört nun auf "Nana". Der Name wurde aus mehr als 8.600 Einsendungen mit mehr als 2.700 Vorschlägen ausgewählt, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Den großen Namenswettbewerb hatten zuvor "Nanas" Patenunternehmen - der Großraum Verkehr Hannover (GVH), die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" und die "Neue Presse" ausgerufen.

Noch eine "Nana" für Hannover

Der Name hat einen direkten Hannover-Bezug, stehen doch am Leineufer am Rande der Altstadt die drei Nanas der verstorbenen französischen Künstlerin und hannoverschen Ehrenbürgerin Nikki de Saint Phalle. Im Gegensatz zur kleinen weißen Eisbärin sind die Figuren allerdings knallbunt.

Torte für Taufkind

Bunt und schmackhaft war aber die Eistorte, die "Nana" zur Taufe bekam. Die eingefrorenen Aprikosen, Erdbeeren und Pflaumen wurden laut Zoo dann auch schnell von Eisbärmama "Milana" und Töchterchen "Nana" in Eisbärmanier zerlegt und verspeist.

Sechs Monate ohne Namen

Sechs Monate nach der Geburt wurde es langsam Zeit mit der Namensfindung. Ein Baby ist "Nana" nicht mehr so ganz: Bringt sie doch bereits stattliche 30 Kilogramm auf die Waage - nach der leckeren Torte sind es vermutlich wieder ein paar Gramm mehr.

