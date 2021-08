Gesunkenes Schiff auf Weser: Fachleute planen Bergung Stand: 11.08.2021 20:10 Uhr Am Mittwoch sollten Experten einen Plan zur Bergung des gesunkenen Frachters auf der Weser bei Marklohe (Landkreis Nienburg) vorstellen. Am Abend gab es allerdings noch keine konkreten Informationen.

Klar ist nach Ansicht der Fachleute: Das gesunkene Binnenschiff kann frühestens Ende der Woche aus dem Fluss geholt werden. Fachleute von Bergungsunternehmen haben den Havaristen laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser am Dienstag begutachtet. Die Behörden rechnen damit, dass der Weser-Abschnitt zwischen Nienburg und Drakenburg noch bis zum Wochenende, vielleicht sogar bis Mitte kommender Woche gesperrt bleibt.

Ermittlungen gegen beide Kapitäne

Der Zusammenstoß zweier Binnenschiffe auf der Weser ist offenbar durch Fahrfehler beider Besatzungen verursacht worden. Dies haben erste Ermittlungen ergeben, wie die Wasserschutzpolizei Nienburg am Dienstag mitteilte. Infolge der Fahrfehler seien die Schiffe am Sonntag mit dem Bug zusammengestoßen, eines von ihnen war anschließend gesunken. Gegen die Schiffsführer wurden den Angaben zufolge Strafverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Betroffen sind ein 59-Jähriger und ein 60-Jähriger an Bord der "West Oder 1", die nach dem Zusammenstoß sank. Die "Timbo" wurde von einem 55-Jährigen gesteuert. Gegen den zweiten Mann an Bord der "Timbo" werde nicht ermittelt. Alkohol oder Drogen schließt die Polizei als Unfallursache aus.

Öl und Betriebsstoffe treten aus

Aus dem gesunkenen Schiff sind nach Angaben des Landkreises Nienburg bislang etwa 2.500 Liter Öl und andere Betriebsstoffe auslaufen. Insgesamt seien etwa elf Tonnen Betriebsstoffe an Bord gewesen, sagte Manuel Wehr, Fachbereichsleiter Umwelt. Feuerwehrleute und Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks (THW) seien weiter damit beschäftigt, austretendes Öl mit einer Maschine aufzunehmen. Von den 600 Tonnen Mais, die das gesunkene Schiff aus Polen geladen hat, tritt offenbar nichts aus. Der Laderaum sei verschlossen und gesichert, sagte WSA-Sprecher Jens Köhne.

Genaue Schadenshöhe unklar

Wie hoch der bei dem Unfall entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit nach Angaben der Behörden nicht genau beziffern. Das andere an der Kollision beteiligte Schiff ist laut Köhne zwar beschädigt, konnte aber aus eigener Kraft weiterfahren. Es ankere nun an der nächstgelegenen Liegestelle bei der Schleuse Drakenburg, so der Sprecher.

