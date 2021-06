Gesundheitsministerin Behrens: "Weiterhin hohe Risikolage" Stand: 03.06.2021 22:15 Uhr Das öffentliche Leben kehrt zurück, die Sommerferien stehen an: Doch die Corona-Pandemie sei noch lange nicht besiegt, warnte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag.

"Wir haben weiterhin eine sehr, sehr hohe Risikolage für den Gesundheitsschutz des Menschen", sagte die Politikerin nach der Sitzung des Gesundheitsausschusses dem NDR in Niedersachsen. Auch wegen der weiteren Verbreitung ansteckenderer Virusvarianten, wie etwa der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante, werde die Sieben-Tage-Inzidenz sich im landesweiten Schnitt wohl bei 30 bis 35 einpendeln. Sie glaube nicht, dass die Inzidenz im Sommer weit unter den Wert von 10 sinke. Die Lage bleibe weiter ernst.

Fällt Priorisierung auch in Impfzentren?

Inzwischen haben 43,9 Prozent der Niedersachsen die Erstimpfung erhalten, 17,8 Prozent auch die Zweitimpfung. Die Ministerin erwartet, dass bis Ende Juli/Anfang August etwa 65 Prozent der Menschen zumindest eine erste Impfung erhalten haben. Für eine Immunisierung der Bevölkerung angestrebt werde ein Impfquote von etwa 85 Prozent. Ab kommenden Montag fällt die Impfpriorisierung. Das heißt, alle Menschen können sich impfen lassen und sich in Arztpraxen einen entsprechenden Impftermin melden. Ob die Priorisierung dann auch in Niedersachsens Impfzentren aufgehoben wird, soll am Freitag entschieden werden, so Behrens weiter. Für den Fall wird das Impfportal auf einen großen Andrang Impfwilliger vorbereitet, die sich für einen Termin registrieren lassen wollen.

Wartelisten mit bereits Priorisierten wohl bis Juli abgearbeitet

"Die Aufgabe der Priorisierung ist nun kein Mehrwert in diesem Sinne, weil die Warteliste noch drei bis vier Wochen abgearbeitet werden muss." Wer also noch nicht priorisiert ist, kommt auch mit dem Fall der Priorisierung nicht früher dran. Derzeit befinden sich in Niedersachsen 609.000 Menschen auf der Warteliste für eine Impfung in einem der 52 Impfzentren. Dazu kommt eine Vielzahl von Menschen, die sich in einer Arztpraxis für eine Impfung hat vormerken lassen. Bis alle priorisiert impfberechtigen Menschen geimpft sind, wird es laut Behrens wohl bis zum Juli dauern.

Behrens: Testen bleibt weiter wichtig

Neben dem Impfen bleibe das Testen wichtig, um durch den Sommer zu kommen, sagte Behrens. Sie glaube, Niedersachsen werde besser aus dem Sommer kommen, als im vergangenen Jahr, als die Infektionszahlen nach den Sommerferien wieder anstiegen. "Nun ist anders, dass wir im Herbst eine hohe Impfquote haben. Das müsste uns vor der Vierten Welle, von der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen, schützen. Aber sicher ist das nicht."

