Stand: 05.09.2021 12:57 Uhr Gesuchtes Ehepaar am Hauptbahnhof Hannover festgenommen

Zwei per Haftbefehl gesuchte Kriminelle sind am Sonnabend am Hauptbahnhof Hannover festgenommen worden. Der 31 Jahre alte Mann und seine 25 Jahre alte Ehefrau seien von Beamten aufgrund ihres auffälligen Verhaltens kontrolliert worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Nach dem Mann wurde den Angaben zufolge wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen gefahndet. Er war bereits vor einigen Monaten in Bayern aus dem Maßregelvollzug geflohen, wo er noch fast drei Jahre absitzen muss, so der Sprecher. Der Mann ist demnach außerdem wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannt. Der 31-Jährige sei zunächst in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Wunstorf (Region Hannover) gebracht worden. Seine ebenfalls am Sonnabend festgenommene Ehefrau kam in die JVA Hildesheim. Die wegen diverser Eigentumsdelikte verurteilte 25-Jährige müsse dort noch mehr als zwei Monate verbringen, hieß es. Vermutlich wird es nicht dabei bleiben: Weil die Frau binnen zehn Monaten 55-mal im öffentlichen Nahverkehr ohne Fahrschein erwischt wurde, warte schon der nächste Prozess, so der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.09.2021 | 14:00 Uhr