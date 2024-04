Stand: 10.04.2024 11:15 Uhr Gestohlene Bankkarte: Polizei fahndet mit Foto nach Betrüger

Die Polizei Hannover sucht mit einem Foto nach einem noch unbekannten Mann, der im Dezember in einer Bankfiliale unrechtmäßig Bargeld in fünfstelliger Höhe abgehoben haben soll. Der Mann betrat nach Polizeiangaben am 14. Dezember eine Bankfiliale in der Lister Meile. Mit einem gestohlenen Personalausweis und einer gestohlenen EC-Karte soll er dort Geld auf ein anderes Konto überwiesen haben. Noch am selben Tag hob er das überwiesene Geld in einer anderen Bankfiliale am Aegidientorplatz ab. Die Polizei ermittelt wegen Überweisungsbetrugs und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 27 20.

