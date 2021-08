Gesperrte Weser: Bergung von gesunkenem Frachter am Dienstag? Stand: 09.08.2021 16:44 Uhr Bei Marklohe (Landkreis Nienburg) ist Sonntag ein Binnenschiff gesunken, nachdem es mit einem anderen Schiff kollidiert ist. Nach NDR Informationen könnte die Bergung am Dienstag durchgeführt werden.

"Die wichtigste Aufgabe ist aktuell, austretendes Öl und Diesel am Wegfließen zu hindern", sagt der Sprecher der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, Jens Köhne. Dazu habe die Feuerwehr seit Sonntag schlaufenförmige Ölsperren aufs Wasser gelegt. Ein Granulat soll die Stoffe binden, damit der Schaden für die Umwelt so gering wie möglich bleibt. Laut Köhne hat zudem das Technische Hilfswerk das Schiff inzwischen mit Erdankern und dicken Tauen gesichert, damit es nicht wegrutscht. "Experten beraten jetzt, wann und wie der Havarist am besten geborgen werden kann", so Köhne.

Laderaum verschlossen und gesichert

Die gute Nachricht: Von den 600 Tonnen Mais, die das gesunkene Schiff aus den Niederlanden geladen hat, tritt offenbar nichts aus. Der Laderaum sei verschlossen und gesichert, sagt Köhne. Das Schiff war am Sonntag mit einem Binnenschiff aus Polen kollidiert, die Ursache für den Unfall ist derzeit unklar. Verletzt wurde niemand.

Genaue Schadenshöhe weiter unklar

Wie hoch der bei dem Unfall entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit nach Angaben der Behörden nicht genau beziffern. Das andere an der Kollision beteiligte Schiff ist laut Köhne zwar beschädigt, konnte aber aus eigener Kraft weiterfahren. Es ankere nun an der nächstgelegenen Liegestelle bei der Schleuse Drakenburg, so der Sprecher.

