Stand: 19.12.2020 19:34 Uhr Gescheiterter Enkeltrick: Taxifahrer helfen Polizei

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Enkeltrick-Betrüger gefasst. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine 62-jährige Frau aus Hildesheim hatte am Donnerstag einen Anruf von einem Mann bekommen, der sich als ihr Enkel ausgab und um einen fünfstelligen Geldbetrag bat. Nach Angaben der Polizei sollte ein Taxifahrer das Geld abholen und zu einem Treffpunkt bringen. Der Taxifahrer wurde stutzig und informierte die Polizei. Die Beamten konnten in Kooperation mit der Frau und einem weiteren Taxifahrer den Tatverdächtigen am Freitag kurz nach der Übergabe an einer Autobahnraststätte bei Dresden stellen. Gegen den 65-Jährigen wird nun ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.12.2020 | 17:00 Uhr