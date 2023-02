Stand: 12.02.2023 14:35 Uhr Geschäftsstelle der Grünen in Hameln beschmiert

Unbekannte haben die Kreisgeschäftsstelle der Grünen in Hameln angegriffen. Über mehrere Meter wurden Wände und Fenster mit schwarzem Lack beschmiert, teilt die niedersächsische Grüne-Landtagsabgeordnete Britta Kellermann mit. "Die Urheber hätten heute gerne zu mir in die Sprechstunde kommen können, das wäre sicher hilfreicher gewesen, so kann ich nur rätseln, worum es geht", teilte sie mit. Die Polizei hat nach Angaben der Grünen eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.02.2023 | 06:30 Uhr