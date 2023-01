Stand: 03.01.2023 07:21 Uhr Geschäft in Hannover brennt aus: Eine Million Euro Schaden

Im hannoverschen Stadtteil Döhren-Wülfel ist am Montagabend in einem Geschäft ein Feuer ausgebrochen. Da in diesem Deko- und Haushaltsartikel verkauft wurden, habe sich der Brand sehr schnell ausbreiten können, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr Hannover. Kunden konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Das Gebäude brannte aber weitgehend aus. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an. Den 86 Einsatzkräften gelang es nach eigenen Angaben zu verhindern, dass der Brand in dem Tedi auf benachbarte Geschäfte übergriff. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine Million Euro, wie sie am Dienstagmorgen mitteilte.

