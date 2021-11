Stand: 19.11.2021 09:08 Uhr Geruchsintensives Ereignis: Titanenwurz in Hannover blüht auf

In den Herrenhäuser Gärten in Hannover spielt sich derzeit ein seltenes Naturschauspiel ab: Im Berggarten kommt eine Titanenwurz zur Blüte. Die tropische Pflanze bildet nach Angaben der Stadt Hannover nur alle paar Jahre einen Blütenstand, dafür aber umso eindrucksvoller: Die Blume kann eine Höhe von bis zu drei Metern erreichen. Allerdings handelt es sich um ein sehr kurzes Schauspiel, denn bereits nach zwölf Stunden beginnt der Blütenstand schon wieder zu welken. Bemerkenswert ist laut Stadt auch der starke Aasgeruch, den die Blüte am ersten Tag verströmt. Der Grund dafür ist, dass dadurch Bestäuberinsekten angelockt werden sollen. Ungewiss sei derzeit noch, wann sich der Blütenstand öffnen und wie groß er dann werde. Am Donnerstag war die Knospe bereits 137 Zentimeter hoch. Täglich schiebe die Titanenwurz ihren Blütenstand etwa zehn Zentimeter in die Höhe, hieß es vonseiten der Stadt. Der botanische Name der Pflanze lautet Amorphophallus titanum. NDR.de hatte die Zeit der Blüte und des Verwelkens bei einer Titanenwurz aus dem Botanischen Göttingen vor drei Jahren gefilmt und ein Zeitraffer-Video produziert.

VIDEO: Die Riesenblüte ist da ... und wieder weg (1 Min)

