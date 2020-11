Gericht entscheidet: Hat Weil Neutralitätspflicht verletzt? Stand: 23.11.2020 15:38 Uhr Der Niedersächsische Staatsgerichtshof entscheidet am Dienstag über eine Klage der NPD. Die wirft Ministerpräsident Weil vor, in Tweets über eine NPD-Demo die Neutralitätspflicht missachtet zu haben.

Der Sozialdemokrat hatte die Twitter-Nachrichten im Herbst 2019 rund um eine Kundgebung gegen mehrere Journalisten abgesetzt. "Viel perfider geht es nicht mehr: Die rechtsextreme NPD will am kommenden Wochenende in #Hannover unter dem Deckmantel der Versammlungsfreiheit gegen die ebenfalls verfassungsrechtlich garantierte #Pressefreiheit demonstrieren… #Demokratie #gegenrechts", schrieb Stephan Weil zum Beispiel am 20. November. Das niedersächsische Verfassungsgericht hat in den vergangenen Wochen geprüft, ob der Landeschef mit seinen Äußerungen das Recht auf chancengleiche Teilnahme am politischen Wettbewerb verletzt hat.

Ähnliche Verfahren gegen Ramelow und Seehofer

Die Klage des NPD-Landesverbandes erinnert an ein ähnliches Verfahren aus Thüringen. Dort hatte die rechte Partei vor mehreren Jahren Äußerungen von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) infrage gestellt - und vom Staatsgerichtshof in Weimar recht bekommen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) musste jüngst eine Teil-Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht hinnehmen. Demnach hätte er ein Interview, in dem er das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion als "staatszersetzend" und "schäbig" bezeichnet hatte, nicht auf der Internetseite seines Ministeriums veröffentlichen dürfen. Die Wortwahl an sich sei allerdings nicht problematisch gewesen.

NPD demonstriert gegen drei Journalisten

Die Demonstration der NPD in der Landeshauptstadt hatte sich seinerzeit in erster Linie gegen drei namentlich genannte Journalisten gerichtet. Dem Aufmarsch von rund 100 NPD-Anhängern hatten sich nach Schätzungen der Veranstalter mehr als 8.000 Gegendemonstranten entgegengestellt.

