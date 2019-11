Stand: 13.11.2019 19:20 Uhr

Gericht: Streckenradar auf B6 ist rechtmäßig

Das bundesweit erste Streckenradar "Section Control" auf der B6 zwischen Gleidingen und Laatzen (Region Hannover) ist rechtmäßig. Das entschied am Mittwoch das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg und wies die Klage eines Rechtsanwaltes aus Hannover ab. Die von Niedersachsen erprobte Geschwindigkeitsüberwachungsanlage könne daher wieder in Betrieb genommen werden, so die Richter. Der Kläger hatte argumentiert, das Streckenradar sei ein Eingriff in seine Privatssphäre. Der Grund: Auf der Anlage wird jedes Auto auf einer Strecke von rund zwei Kilometern erfasst und die Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt. Dafür müssen für eine kurze Zeit aber die Daten aller Autofahrer gespeichert werden - und zwar auch dann, wenn sie sich an die Verkehrsregeln halten.

Eine Revision gegen seine Entscheidung ließ das OVG nicht zu. Der Kläger kündigte an, er wolle nun weitere rechtliche Schritte gegen die neue Blitzeranlage prüfen.

Videos 00:33 Niedersachsen 18.00 "Section Control" vorerst wieder in Betrieb Niedersachsen 18.00 Das Streckenradar "Section Control" auf der B6 bei Hannover ist nun wieder in Betrieb. Das neue Polizeigesetz in Niedersachsen hat die Rechtslage entscheidend geändert. Video (00:33 min)

Pistorius: "Echtes Plus für mehr Verkehrssicherheit"

"Ich war immer davon überzeugt, dass diese innovative Technik ein echtes Plus für mehr Verkehrssicherheit in ganz Deutschland sein kann", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch zu dem Urteil. Zudem sei die Akzeptanz bei "Section Control" deutlich höher als bei punktuellen Blitzern. "Und nur Maßnahmen, die akzeptiert werden, machen langfristig auch Sinn", so der Minister.

Verwaltungsgericht kippte "Section Control"

Das Verwaltungsgericht Hannover hatte dem Rechtsanwalt im März noch recht gegeben: Es sah in der Datenspeicherung einen Eingriff in das Recht des Klägers auf informationelle Selbstbestimmung. Die Richter untersagten diese Art der Überwachung vorläufig. Die Anlage wurde ausgeschaltet. Dem Urteil folgte im Mai das OVG, entschied dann aber im Juli auf neuer Grundlage anders - vorläufig. Ende Mai war das niedersächsische Polizeigesetz wirksam geworden. Dies habe nachträglich die notwendige Eingriffsermächtigung geschaffen, befanden die Richter.

