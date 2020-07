Stand: 28.07.2020 15:07 Uhr - Hallo Niedersachsen

Gericht: Shisha-Rauchen in Bars wieder erlaubt

Shisha-Bars in Niedersachsen dürfen wieder öffnen und ihren Gästen das Rauchen von Shisha-Pfeifen erlauben. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg setzte per Beschluss das coronabedingte Öffnungsverbot vorläufig außer Vollzug. Damit folgte es dem Antrag einer Betreiberin eines Restaurants in Hannover, wo auch das Shisha-Rauchen zum Angebot gehört. Das Gesundheitsministerium sei im Falle der Shisha-Bars seiner Verpflichtung nicht nachgekommen, die erlassenen Schutzmaßnahmen fortlaufend zu überprüfen und zu hinterfragen, heißt es in der Begründung des Gerichts.

Videos 01:54 Hallo Niedersachsen Corona Kompakt: Einstellungsstopp bei VW Hallo Niedersachsen VW will wegen der Corona-Krise bis Ende des Jahres keine neuen Mitarbeiter mehr einstellen. Außderdem: Betreiber von Shisha-Bars demonstrieren gegen Verbot des Shisha-Rauchens. Video (01:54 min)

Mit Hygienekonzept gegen die Infektionsgefahr

Die vom Land verordnete vollständige Schließung von Einrichtungen, in denen Shisha-Pfeifen zum Konsum angeboten werden, sei als infektionsschutzrechtliche Maßnahme nicht mehr notwendig, so das Oberverwaltungsgericht weiter. Außerdem zeigten die Regelungen anderer Bundesländer zu Shisha-Bars, dass Infektionsgefahren durch Hygienekonzepte hinreichend begegnet werden könne. Dazu gehörten zum Beispiel das Verbot der gemeinsamen Benutzung ein und derselben Shisha durch mehrere Personen, die Pflicht zur Verwendung von Einweg-Mundstücken und -Schläuchen sowie die Desinfektion jeder Shisha nach Gebrauch.

Höhere Infektionsgefahr beim Ausstoß des Rauches?

Auch habe das Gesundheitsministerium keine wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentiert, wonach die Infektionsgefahr beim Ausstoß von Atemluft beim Konsum einer Shisha-Pfeife gegenüber dem gewöhnlichen Ausatmen in relevanter Weise erhöht sei.

Shisha-Bars sind keine Hotspots

Und: "Nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür, dass Shisha-Bars sogenannte Hotspots der Virusverbreitung sein könnten, ergäben sich weder aus bisherigen Ereignissen in Niedersachsen noch in anderen Bundesländern", so die Lüneburger Richter.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 15.07.2020 | 19:30 Uhr