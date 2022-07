Stand: 18.07.2022 10:07 Uhr Gericht: Geringe Körpergröße ist keine Krankheit

Dem Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle zufolge ist eine geringe Körpergröße keine Krankheit im Rechtssinne. Geklagt hatte eine junge Frau aus Bremen, die knapp 1,50 Meter groß ist. Wie das Gericht am Montag mitteilte, wollte die Krankenkasse der Klägerin die Kosten für eine operative Beinverlängerung nicht übernehmen. Die Frau habe angegeben, sie leide psychisch unter ihrer geringen Körpergröße, auch sei sie in ihrer Berufswahl eingeschränkt. Zudem seien nur drei Prozent der Frauen so klein wie sie. Das Gericht gab der Krankenkasse recht und stützte sich dabei einem Sprecher zufolge auf die einhellige Rechtsprechung, nach der bei einer Frau eine Größe von 1,47 Meter nicht als regelwidriger Körperzustand und damit nicht als Krankheit im Rechtssinne zu bewerten sei. Alltagsschwierigkeiten könne sie durch Hilfsmittel begegnen, psychische Leiden müsse sie mit therapeutischen Mitteln behandeln, heißt es in dem Urteil vom 5. Juli.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.07.2022 | 13:30 Uhr