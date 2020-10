Stand: 13.10.2020 10:58 Uhr Gerangel am Hauptbahnhof: Kein Fehlverhalten der Polizei

Nach einem umstrittenen Polizeieinsatz im August am hannoverschen Hauptbahnhof müssen die Beamten keine rechtlichen Konsequenzen fürchten, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das Vorgehen der Polizisten sei rechtmäßig gewesen, den Beamten sei kein Fehlverhalten vorzuwerfen, so ein Behördensprecher. Ein Handyvideo hatte im Sommer für Aufsehen gesorgt. Die Aufnahme zeigte, wie ein Polizist eine junge Frau schubst und Beamte auf einem Mann knien. Das Agieren sei im Nachhinein betrachtet angemessen gewesen, so die Polizei. Auslöser des Einsatzes war die Festnahme eines Taschendiebes am Hauptbahnhof gewesen. Dabei mischten sich den Angaben zufolge mehrere Jugendliche und junge Erwachsene ein. Daraufhin kam es zu dem Gerangel. Der Vorfall sei monatelang intern überprüft worden, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.10.2020 | 13:30 Uhr