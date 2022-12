Geothermie: Messflüge über Hannover erkunden Untergrund Stand: 25.12.2022 12:19 Uhr Zwischen Hannover und Soltau ist in diesen Tagen ein Flugzeug mit auffälliger Flugroute zu beobachten. Die DC-3 fliegt über das Gebiet wie ein Traktor bei der Ernte - es geht um Energie,

Das auf den ersten Blick schon älter aussehende Flugzeug ist mit moderner und sehr spezieller Technik ausgestattet, die sozusagen vom Himmel in den Boden "guckt". Hierbei kommen geophysikalische Methoden zum Einsatz. Die Geräte messen Dichteunterschiede im Untergrund. Daraus wird eine Karte erstellt. Selbst am Weihnachtsmorgen war die sehr niedrig fliegende Maschine über der Region unterwegs. Die Flugroute ist dabei exakt festgelegt. Die umgebaute DC-3 fliegt präzise parallel verlaufende Strecken ab. In der Aufzeichnung aus dem Flugbeobachtungsdienst "flightradar24" ist das deutlich zu erkennen. Das Bild oben zeigt die Strecke, die das Flugzeug am Sonntagvormittag abgeflogen ist.

Erdwärme als potenzielle Energiequelle

Hinter den Flügen steckt ein Schweizer Unternehmen, das mit Geothermie Geld verdienen will. Die Geothermie nutzt die natürliche Wärme der Erde, um Energie zu gewinnen. Dafür wird in den Boden gebohrt und die Wärme mit einem Medium wie zum Beispiel Wasser an die Oberfläche gebracht. Aufgrund der geologischen Eigenschaften gelten große Teile Niedersachsens als gut nutzbar für diese Form der Energiegewinnung. Erst im November hat das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) den Stadtwerken Uelzen und Soltau genehmigt, den örtlichen Untergrund auf Geothermie-Ressourcen zu untersuchen.

Nach eigenen Angaben plant das Unternehmen 15 Flugtage, die ursprünglich bereits im November abgeschlossen sein sollten. Da für die Messflüge ab dem Flughafen in Hildesheim aber entsprechende Wetterbedingungen herrschen müssen, kam es offenbar zu Verzögerungen.

