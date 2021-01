Stand: 19.01.2021 12:30 Uhr Generalstaatsanwaltschaft Celle klagt IS-Unterstützer an

Ein weiterer mutmaßlicher Unterstützer der Terrormiliz IS muss sich voraussichtlich vor Gericht verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat einen 38-Jährigen angeklagt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Deutschlibanese soll seinen beim IS in Syrien tätigen Bruder von Deutschland aus logistisch und finanziell unterstützt haben. Über Mittelsmänner habe er seinem Bruder unter anderem 17.000 Euro übermittelt, so die Anklage. Der Beschuldigte soll sich im mittlerweile verbotenen Verein Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim engagiert haben.

